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Newborn supplies and consumables
Industrial SVHS Tape
Accessories
Newborn supplies and consumables
Ultrasound Imaging Supplies, Industrial SVHS Tape by Maxell, 1/2", 10/cs
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Specifications
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
No
Product Category
Ultrasound
Product Type
Accessories
CE Certified
No
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
Multi-Patient Use
Package Weight
2.390 kg
Not manufactured with natural rubber latex
Yes
Packaging Unit
1 case = 10 tapes
Sterile OR Non-Sterile
Non-Sterile
Minimum Shelf Life
None
Use with Other Supplies
N/A
Philips - Industrial SVHS Tape Accessories - Philips