Unit of Measure
20/box
Packaging
Includes 5 each of single patient use grip sizes: adult, pediatric, infant and neonatal.
Disposable or reusable
Disposable
Patient Application
Adult, Pediatric, Infant, Neonatal
Use with Philips Equipment
- Expression Model MR400 MRI Patient Monitoring System (866185)
- Expression Model MR200 MRI Patient Monitoring System (866120)
- Essential MRI Patient Monitor (865353)
Use with Philips Supplies
989803161991
Sterile or Non-Sterile
Non Sterile
Latex-free
Yes
Package Weight
0.220 kg
CE Certified
Yes