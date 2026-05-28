  • Due to a technical issue, our online shop is currently unavailable. In the meantime, please visit one of our retail partners to purchase our products.

Search terms

0

Shopping cart

There are currently no items in your shopping cart.

    Philips Support

    Are Philips Avent pacifiers safe for my baby?

    Published on 28 May 2026

    Yes. Safety is our highest priority. All Philips Avent pacifiers are designed and manufactured to meet or exceed international safety standards. They are BPA-free throughout the entire manufacturing process, and we carry out strict quality checks on every batch.

    The information on this page applies to the following models: SCF091/40 , SCF376/35 , SCF376/38 , SCF376/37 , SCF376/36 , SCF349/47 , SCF087/02 , SCF087/08 , SCF087/10 , SCF087/13 , SCF087/16 , SCF087/17 , SCF087/19 , SCF087/20 , SCF087/21 , SCF087/23 , SCF087/24 , SCF087/25 , SCF087/26 , SCF087/29 , SCF087/30 , SCF087/32 , SCF091/38 , SCF091/41 , SCF091/42 , SCF091/45 , SCF091/47 , SCF091/48 , SCF091/49 , SCF091/51 , SCF091/52 , SCF093/07 , SCF349/52 , SCF349/54 , SCF349/55 , SCF085/68 , SCF085/67 , SCF349/25 , SCF349/01 , SCF085/20 , SCF376/13 , SCF376/08 , SCF349/18 , SCF085/21 , SCF085/24 , SCF085/31 , SCF085/34 , SCF085/48 , SCF085/49 , SCF085/50 , SCF085/51 , SCF085/52 , SCF085/53 , SCF085/54 , SCF085/60 , SCF091/27 , SCF376/09 , SCF349/20 , SCF349/23 , SCF376/19 , SCF091/25 , SCF091/30 , SCF091/05 , SCF091/09 , SCF091/15 , SCF091/17 , SCF091/18 , SCF091/23 , SCF091/24 , SCF347/06 , SCF347/07 , SCF228/01 , SCF085/05 , SCF085/06 , SCF091/01 , SCF091/02 , SCF099/00 , SCF210/03 , SCF211/40 , SCF220/03 , SCF224/03 , SCF099/12 , SCF099/41 , SCF099/02 , SCF099/10 , SCF099/11 , SCF099/42 , SCF099/01 , SCF085/01 , SCF085/03 , SCF085/02 , SCF085/10 , SCF085/09 , SCF085/08 , SCF085/07 , SCF085/04 , SCF222/02 , SCF211/41 , SCF222/43 , SCF223/01 , SCF223/41 , SCF223/42 , SCF222/42 , SCF213/24 , SCF212/24 , SCF376/21 , SCF376/22 , SCF349/17 , SCF376/20 , SCF376/44 , SCF349/13 , SCF349/14 , SCF349/15 , SCF349/16 , SCF349/44 , SCF349/45 , SCF376/43 , SCF244/40 , SCF245/42 , SCF245/40 , SCF244/42 , SCF343/40 , SCF345/32 , SCF344/40 , SCF342/42 , SCF213/40 , SCF212/42 , SCF212/40 , SCF213/42 , SCF342/23 , SCF344/21 , SCF347/03 , SCF348/04 , SCF342/21 , SCF347/01 , SCF344/23 , SCF348/01 , SCF348/02 , SCF348/03 , SCF347/05 , SCF347/02 , SCF347/04 , SCF347/08 , SCF244/00 , SCF245/22 , SCF245/20 , SCF344/22 , SCF343/20 , SCF343/22 , SCF345/22 , SCF344/20 , SCF345/20 , SCF244/23 , SCF244/22 , SCF244/21 , SCF244/20 , SCF342/20 , SCF342/22 , SCF212/23 , SCF212/20 , SCF212/22 , SCF213/20 , SCF213/22 , SCF212/21 . Click here to show more product numbers Click here to show less product numbers

    Frequently Asked Questions

    Contact Philips

    We are happy to help you

    Contact Philips

    We are happy to help you

    Looking for something else?

    Discover all Philips Support options

    Support Homepage
    Back to top

    Payment

    We accept the following payment methods:

    Visa - payment method (opens in a new window)
    PayPal - payment method (opens in a new window)
    Mastercard - payment method (opens in a new window)
    American Express - payment method (opens in a new window)
    Discover - payment method (opens in a new window)

    Quick links

    Online Store Support
    Terms and conditions
    Search order
    About Philips
    Contact us
    Best Online Shop 2024 award
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.