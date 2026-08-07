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Monitors

Monitors (107)

1 - 12 of 107 results
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  • Philips Curved Business Monitor
  • Philips Curved Business Monitor
  • Philips Curved Business Monitor
  • Philips Curved Business Monitor
  • Philips Curved Business Monitor
  • Philips Curved Business Monitor
  • Philips Curved Business Monitor

Philips Curved Business Monitor
32:9 SuperWide curved monitor with USB-C

49B2U6900CH/27
  • 6000 series
  • 45 (44.5" / 113 cm diag.)
  • 5120 x 1440 (Dual QHD)
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  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor

Philips Monitor
LCD monitor

241V8L/27
  • V Line
  • 24 (23.8" / 60.5 cm diag.)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
LCD monitor

221V8L/27
  • V Line
  • 22 (21.5" / 54.6 cm diag.)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
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  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor

Philips Monitor
4K UHD monitor

27E2F7901/27
  • 7000 series
  • 27" (68.5 cm)
  • 3840 x 2160 (4K UHD)
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  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor

Philips Monitor
Full HD LCD monitor

32E1N3100LA/27
  • 3000 series
  • 32 (31.5" / 80 cm diag.)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
4K Ultra HD LCD monitor

288E2E/27
  • E Line
  • 28" (71.1 cm)
  • 3840 x 2160 (4K UHD)
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  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor

Philips Monitor
LCD monitor with USB-C docking

243S1/27
  • S Line
  • 24 (23.8" / 60.5 cm diag.)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
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  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor

Philips Monitor
LCD monitor

271V8LB/27
  • V Line
  • 27" (68.6 cm)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
LCD monitor

221V8LB3/27
  • V Line
  • 22 (21.5" / 54.6 cm diag.)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
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  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor

Philips Monitor
LCD monitor

221V8LB/27
  • V Line
  • 22 (21.5" / 54.6 cm diag.)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
View product
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor
  • Philips Monitor

Philips Monitor
LCD monitor

241V8LB/27
  • V Line
  • 24 (23.8" / 60.5 cm diag.)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
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  • Evnia Gaming Monitor
  • Evnia Gaming Monitor
  • Evnia Gaming Monitor
  • Evnia Gaming Monitor
  • Evnia Gaming Monitor
  • Evnia Gaming Monitor

Evnia Gaming Monitor
4K UHD gaming monitor

32M1N5800A/27
  • Evnia 5000
  • 32 (31.5" / 80 cm diag.)
  • 3840 x 2160 (4K UHD)
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  • 15% off your first purchase on the Philips store​
  • Get early access to exclusive offers and more!
  • Be the first to hear about new products