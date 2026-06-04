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    Philips Support

    In which countries is the Sonicare app available?

    Published on 04 June 2026

    The Sonicare and Sonicare For Kids app is available for Android and iOS. The list below shows if the app is available in your country.  

    The Sonicare For Kids app is available in Belarus. It is not available in Greece, Kuwait, Portugal, Saudi Arabia, Serbia, Kazakhstan, Israel, Turkey, and the United Arab Emirates. 

     

    North America 

    Europe 

    Middle East 

    Asia Pacific 

    Africa

    Canada 

    Austria 

    Kuwait 

    Australia 

    		South Africa

    United States 

    Belgium 

    Saudi Arabia 

    China 

    		 

    Mexico

    Bulgaria 

    United Arab Emirates 

    Japan

    		 

     

    Croatia 

     

    Malaysia

    		 

     

    Czech Republic 

     

    New Zealand

    		 

     

    Denmark 

     

    		Singapore 

     

    Estonia 

     

    South Korea

    		 

     

    Finland  

     

    		Thailand 

     

    France 

     

    		 

     

    Germany  

     

     

    		 

     

    Greece 

     

    		 

     

    Hungary 

     

     

    		 

     

    Ireland 

     

     

    		 

     

    Italy 

     

     

    		 

     

    Latvia 

     

     

    		 

     

    Lithuania 

     

     

    		 

     

    Luxembourg 

     

     

    		 

     

    Netherlands 

     

     

    		 

     

    Norway 

     

     

    		 

     

    Poland 

     

     

    		 

     

    Portugal 

     

     

    		 

     

    Romania 

     

     

    		 

     

    Russia 

     

     

    		 

     

    Serbia

     

     

    		 

     

    Slovakia 

     

     

    		 

     

    Slovenia  

     

     

    		 

     

    Spain  

     

     

    		 

     

    Sweden 

     

     

    		 

     

    Switzerland 

     

     

    		 

     

    Ukraine 

     

     

    		 
     United Kingdom  
         		 
     Kazakhstan
         		   
     Israel
         		   
     Turkey
         		   

    The information on this page applies to the following models: HX7421/06 , HX7423/04 , HX7422/03 , HX7427/01 , HX7413/07 , HX7417/05 , HX7420/06 , HX7412/05 , HX7411/08 , HX7410/10 , HX9994/11 , HX3603/03 , HX9912/85 , HX7423/05 , HX7428/09 , HX7428/07 , HX7428/05 , HX7428/04 , HX7420/07 , HX7427/02 , HX7421/07 , HX7422/04 , HX7413/05 , HX7412/04 , HX9957/71 , HX9957/81 , HX7410/07 , HX7417/04 , HX7411/06 , HX9903/15 , HX9903/65 , HX9903/45 , HX9903/25 , HX9903/05 , HX9912/96 , HX9912/99 , HX9912/95 , HX9912/98 , HX3601/01 , HX9911/92 , HX9911/91 , HX9911/90 , HX9901/59 , HX9901/57 , HX9990/31 , HX9911/93 , HX9990/12 , HX9990/13 , HX9990/11 , HX9911/77 , HX9911/78 , HX9911/76 , HX9911/75 , HX9914/83 , HX9994/12 , HX9914/71 , HX9914/72 , HX9914/81 , HX9914/82 , HX9903/09 , HX9903/19 , HX6423/34 , HX9903/49 , HX9685/03 , HX9645/02 , HX9954/74 , HX3411/01 , HX7514/01 , HX9354/70 , HX6829/72 , HX6461/04 , HX3412/04 , HX6422/04 , HX6231/72 , HX6231/66 , HX6231/65 , HX6462/08 , HX6462/07 , HX6481/50 , HX9924/65 , HX6462/05 , HX6462/06 , HX6462/09 , HX9690/07 , HX9690/06 , HX6351/41 , HX6211/55 , HX6423/85 , HX6402/85 , HX6471/03 , HX6352/42 , HX6481/11 , HX9944/11 , HX9902/66 , HX9902/65 , HX9902/67 , HX9630/15 , HX9944/12 , HX6481/13 , HX6481/12 , HX9601/03 , HX6231/67 , HX9924/62 , HX6231/68 , HX6231/69 , HX3281/68 , HX6463/50 , HX6511/51 , HX7533/04 , HX9690/05 , HX9610/18 , HX9610/17 , HX9353/80 , HX9354/23 , HX7533/03 , HX7533/01 , HX3411/04 , HX3411/05 , HX9354/74 , HX9363/81 , HX9393/82 , HX9354/22 , HX9903/30 , HX9903/32 , HX9903/33 , HX9924/34 , HX9924/36 , HX9957/38 , HX6712/67 , HX9362/47 , HX9332/44 , HX9392/96 , HX9372/76 , HX9352/59 , HX6911/79 , HX6911/80 , HX6711/65 , HX6711/64 , HX6911/77 , HX6632/61 , HX9957/61 , HX9351/57 , HX9954/56 , HX6712/66 , HX9924/91 , HX9354/21 , HX9354/75 , HX9354/20 , HX6732/38 , HX6911/76 , HX6963/74 , HX5611/30 , HX6325/70 , HX9924/61 , HX9361/69 , HX9391/90 , HX9371/71 , HX9903/61 , HX9331/43 , HX5911/11 , HX5610/75 , HX5621/20 , HX5642/02 , HX6252/72 , HX6252/73 , HX6876/84 , HX6877/84 , HX6871/85 , HX3211/57 , HX6877/48 , HX6857/43 , HX3211/65 , HX6871/49 , HX6809/81 , HX6871/41 , HX6859/40 , HX6816/01 , HX6857/32 , HX6857/11 , HX6853/11 , HX6829/82 , HX6812/01 , HX6877/33 , HX9984/19 , HX9984/28 , HX9984/08 , HX6809/82 , HX9192/30 , HX9903/31 , HX9984/48 , HX9924/35 , HX9924/37 , HX3211/45 , HX3211/62 , HX6809/83 , HX6827/11 , HX6820/60 , HX6974/76 , HX9194/53 , HX6912/44 , HX6912/54 , HX9193/55 , HX9194/54 , HX9944/09 , HX9924/01 , HX9924/21 , HX9924/41 , HX9924/11 , HX9395/88 , HX6681/28 , HX9326/86 , HX9359/89 , HX9945/01 , HX8932/75 , HX9356/72 , HX9356/39 , HX6810/50 , HX6815/01 , HX6817/01 , HX6817/31 , HX6829/71 , HX6850/60 , HX6876/21 , HX6877/21 , HX6811/01 , HX9356/73 , HX3211/29 , HX3212/61 , HX6964/77 , HX8921/99 , HX8912/03 , HX3211/02 , HX3211/23 , HX3211/33 , HX8932/74 , HX9985/41 , HX9985/21 , HX9985/48 , HX9945/08 , HX9924/67 , HX9957/51 , HX9985/01 , HX9985/08 , HX9985/11 , HX9923/61 , HX9923/41 , HX9923/21 , HX9923/11 , HX9985/18 , HX9923/01 , HX9903/41 , HX9903/21 , HX9903/11 , HX9903/01 , HX9985/28 , HX8911/31 , HX6772/73 , HX6632/18 , HX6731/03 , HX6721/45 , HX3281/53 , HX9111/12 , HX6552/75 , HX9343/10 , HX9383/10 , HX9383/57 , HX9193/05 , HX9192/01 , HX9193/03 , HX9194/08 , HX9383/56 , HX9348/20 , HX9383/08 , HX9383/75 , HX9383/69 , HX3281/32 , HX6971/33 , HX6392/05 , HX6732/74 , HX3211/13 , HX6341/02 , HX6381/02 , HX6321/05 , HX6218/10 , HX9193/04 , HX9192/02 , HX9332/31 , HX9352/31 , HX6211/90 , HX6772/74 , HX9372/31 , HX6211/91 , HX6211/92 , HX9362/31 , HX9352/10 , HX9383/62 , HX9383/76 , HX9392/05 , HX9372/10 , HX9362/10 , HX9393/90 , HX6211/48 , HX6211/47 , HX6582/51 , HX6211/46 , HX9332/10 , HX9143/02 , HX3211/30 , HX9352/30 , HX6732/76 , HX6732/77 , HX6253/83 , HX3211/12 , HX3211/17 , HX6638/95 , HX8911/35 , HX6214/50 , HX9188/11 , HX9172/14 , HX9172/15 , HX6362/02 , HX9372/04 , HX9112/12 , HX8911/30 , HX8912/36 , HX8911/99 , HX9382/07 , HX6321/02 , HX8912/02 , HX8918/10 , HX8981/02 , HX8911/02 , HX9382/74 , HX9142/32 , HX9182/32 , HX9332/30 , HX6972/75 , HX9182/34 , HX6632/21 , HX6211/18 , HX6211/07 , HX6212/19 , HX9112/13 , HX6762/20 , HX6772/20 , HX5911/10 , HX6392/02 , HX9382/54 , HX9342/03 , HX9342/50 , HX6581/50 , HX6632/20 , HX9181/26 , HX9181/25 , HX6921/31 , HX6962/73 , HX6972/31 , HX9141/23 , HX9381/05 , HX9382/68 , HX6631/96 , HX6681/07 , HX9112/16 , HX9172/11 , HX5611/01 , HX6921/04 , HX6211/28 , HX6254/81 , HX6631/30 , HX6631/24 , HX6631/02 , HX6631/04 , HX6315/71 , HX6991/10 , HX6552/77 , HX6721/98 , HX6732/36 , HX6731/34 , HX6212/05 , HX6342/07 , HX6921/30 , HX9362/68 , HX6382/07 , HX6211/94 , HX6252/71 , HX6211/99 , HX6211/98 , HX6211/96 , HX6211/95 , HX6252/70 , HX6211/93 , HX6211/30 , HX6212/17 , HX6712/03 , HX6211/04 , HX5612/08 , HX6512/02 , CP0472/01 , HX6311/07 , HX6381/07 , HX6341/07 , CP0470/01 , CP0467/01 , HX6721/99 , HX6731/33 , HX6511/34 , HX5641/99 , HX5671/99 , HX5661/99 , HX5630/50 , HX5620/20 , HX9352/05 , HX9352/04 , HX6731/02 , HX9170/10 , HX6921/02 , HX9110/02 , HX9141/10 , HX9181/04 , HX9181/10 , HX6932/10 , HX5610/34 , HX5610/26 , HX5610/02 , HX5610/04 , HX5910/81 , HX5610/01 , HX5631/50 , HX5610/30 , HX5610/03 , HX6512/55 , HX6733/90 , HX5910/71 , HX6972/10 , HX6732/02 , HX6511/50 , HX6711/02 , HX6911/02 , HX9382/05 , HX5853/71 , HX9332/12 , HX9332/03 , HX9332/05 , HX9332/04 , HX5351/46 , HX6311/02 , HX5350/02 , HX5752/02 , HX6732/33 , HX6932/55 , HX5352/55 , HX6711/55 , HX5351/55 , HX6992/10 , HX6992/03 , HX6712/75 , HX6712/83 , HX6780/02 , HX6733/80 , HX6782/12 , HX6952/70 , HX6952/71 , HX6932/75 , HX6733/70 , HX6581/12 , HX5753/71 , HX5752/71 , HX6311/33 , HX6581/02 , HX6711/12 , HX6311/55 , HX6582/50 , HX5581/02 , HX6902/02 , HX6982/10 , HX6942/10 , HX5302/33 , HX5351/30 , HX5251/33 , HX5352/46 , HX9332/10 . 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