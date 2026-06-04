In which countries is the Sonicare app available? Published on 04 June 2026 The Sonicare and Sonicare For Kids app is available for Android and iOS. The list below shows if the app is available in your country. The Sonicare For Kids app is available in Belarus. It is not available in Greece, Kuwait, Portugal, Saudi Arabia, Serbia, Kazakhstan, Israel, Turkey, and the United Arab Emirates. North America Europe Middle East Asia Pacific Africa Canada Austria Kuwait Australia South Africa United States Belgium Saudi Arabia China Mexico Bulgaria United Arab Emirates Japan Croatia Malaysia Czech Republic New Zealand Denmark Singapore Estonia South Korea Finland Thailand France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Ukraine United Kingdom Kazakhstan Israel Turkey