  • Due to a technical issue, our online shop is currently unavailable. In the meantime, please visit one of our retail partners to purchase our products.

Search terms

0

Shopping cart

There are currently no items in your shopping cart.

    Philips Support

    How do I register my Sonicare toothbrush?

    Published on 04 June 2026
    When you register a Sonicare toothbrush, you can check if there are any special offers to claim. You can register your toothbrush via Philips.com or the Sonicare app. You can only register your toothbrush via the app when you own an app-enabled toothbrush.

    Register your product via Philips.com

    Log in to your My Philips account or create a new account. Once logged in, click on ''Register your product'' and follow the instructions.

    Register your product using the Sonicare app

     
    1. Log into your My Philips account in the app.
    2. Connect your toothbrush with the app via Bluetooth.
    3. Once connected, click the three dots in the bottom right corner.
    4. Select ''My Products'' from the menu.
    5. Click on ''Register my product'' and follow the instructions.

    The information on this page applies to the following models: HX7421/06 , HX7422/03 , HX7427/01 , HX7413/07 , HX7420/06 , HX7417/05 , HX7412/05 , HX7137/01 , HX7133/01 , HX7410/10 , HX7411/08 , HX7130/01 , HX7131/01 , HX9994/11 , HX3603/03 , HX9912/85 , HX7400/03 , HX7411/04 , HX7401/04 , HX7410/04 , HX7428/04 , HX7428/05 , HX7428/09 , HX7427/02 , HX7428/07 , HX7422/04 , HX7420/07 , HX7421/07 , HX9957/71 , HX7130/02 , HX7131/02 , HX7132/01 , HX9957/81 , HX7132/02 , HX7133/02 , HX7137/02 , HX7400/04 , HX7401/05 , HX7402/01 , HX7403/03 , HX7407/01 , HX7408/03 , HX7408/04 , HX7408/05 , HX7410/07 , HX7411/06 , HX7412/04 , HX7413/05 , HX7417/04 , HX9903/65 , HX9903/05 , HX9903/15 , HX9903/25 , HX9903/45 , HX9912/99 , HX9912/98 , HX9912/95 , HX9912/96 , HX9911/91 , HX9911/92 , HX9911/90 , HX3601/01 , HX9901/59 , HX3804/21 , HX9990/31 , HX9911/93 , HX9990/13 , HX9990/11 , HX9990/12 , HX9911/77 , HX9911/75 , HX9911/76 , HX9911/78 , HX9994/12 , HX9914/71 , HX9914/72 , HX9914/81 , HX9914/82 , HX9914/83 , HX9903/19 , HX9645/02 , HX9685/03 , HX9954/74 , HX6461/04 , HX3412/04 , HX6422/04 , HX6231/66 , HX6231/72 , HX6231/65 , HX6462/08 , HX6462/07 , HX6481/50 , HX9924/65 , HX6462/06 , HX6462/09 , HX6462/05 , HX9690/06 , HX9690/07 , HX6351/41 , HX6211/55 , HX6423/85 , HX6402/85 , HX6471/03 , HX6352/42 , HX6481/11 , HX9944/11 , HX9902/65 , HX9902/66 , HX9902/67 , HX6481/13 , HX9944/12 , HX9924/62 , HX9630/15 , HX9601/03 , HX6231/67 , HX6231/68 , HX6231/69 , HX6481/12 , HX3281/68 , HX6463/50 , HX6511/51 , HX7533/04 , HX9610/18 , HX9690/05 , HX9610/17 , HX9353/80 , HX9354/23 , HX7533/03 , HX7533/01 , HX3411/04 , HX3411/05 , HX9354/74 , HX9393/82 , HX9363/81 , HX9354/22 , HX9924/36 , HX9924/34 , HX9957/38 , HX9903/30 , HX9903/33 , HX9903/32 , HX6712/67 , HX9332/44 , HX9392/96 , HX9362/47 , HX9372/76 , HX9352/59 , HX6911/77 , HX6711/64 , HX6632/61 , HX6911/79 , HX6711/65 , HX6911/80 , HX9957/61 , HX9954/56 , HX9351/57 , HX6712/66 , HX9924/91 , HX9354/20 , HX9354/75 , HX9354/21 , HX6732/38 , HX6911/76 , HX5611/30 , HX6325/70 , HX6963/74 , HX9331/43 , HX9903/61 , HX9361/69 , HX9391/90 , HX9371/71 , HX9924/61 , HX6252/72 , HX6252/73 , HX5642/02 , HX5621/20 , HX5911/11 , HX5610/75 , HX6876/84 , HX6877/84 , HX6871/85 , HX6857/43 , HX3211/57 , HX6877/48 , HX3211/65 , HX6809/81 , HX6853/11 , HX6877/33 , HX6829/82 , HX6812/01 , HX6871/49 , HX6816/01 , HX6871/41 , HX6857/11 , HX6859/40 , HX6857/32 , HX9984/28 , HX9984/19 , HX9984/08 , HX6809/82 , HX9924/37 , HX9984/48 , HX9903/31 , HX9192/30 , HX9924/35 , HX3211/45 , HX3211/62 , HX6820/60 , HX6827/11 , HX6809/83 , HX6974/76 , HX9194/53 , HX6912/44 , HX6912/54 , HX9193/55 , HX9944/09 , HX9194/54 , HX9924/41 , HX9924/01 , HX9924/11 , HX9924/21 , HX9359/89 , HX6681/28 , HX9395/88 , HX9326/86 , HX9945/01 , HX9356/72 , HX8932/75 , HX9356/39 , HX6877/21 , HX6829/71 , HX6817/31 , HX6817/01 , HX6815/01 , HX6811/01 , HX6876/21 , HX6810/50 , HX6850/60 , HX9356/73 , HX3211/29 , HX3212/61 , HX6964/77 , HX8912/03 , HX8921/99 , HX3211/23 , HX3211/33 , HX3211/02 , HX8932/74 , HX9985/21 , HX9985/41 , HX9985/48 , HX9923/01 , HX9904/85 , HX9904/84 , HX9904/73 , HX9904/72 , HX9904/71 , HX9903/41 , HX9903/21 , HX9903/11 , HX9957/51 , HX9945/08 , HX9924/67 , HX9985/01 , HX9985/08 , HX9985/11 , HX9985/18 , HX9985/28 , HX9923/61 , HX9923/41 , HX9923/21 , HX9923/11 , HX9903/01 , HX8911/31 , HX6772/73 , HX6632/18 , HX3281/53 , HX6721/45 , HX6731/03 , HX6552/75 , HX9111/12 , HX9343/10 , HX9383/57 , HX9383/10 , HX9193/05 , HX9193/03 , HX9194/08 , HX9192/01 , HX3281/32 , HX9383/56 , HX9383/08 , HX9383/75 , HX9383/69 , HX9348/20 , HX6971/33 , HX6392/05 , HX6732/74 , HX3211/13 , HX6341/02 , HX6381/02 , HX6321/05 , HX6218/10 , HX9193/04 , HX9192/02 , HX6211/90 , HX9372/31 , HX6211/92 , HX9362/31 , HX6211/91 , HX9352/31 , HX9332/31 , HX6772/74 , HX9393/90 , HX9362/10 , HX9383/76 , HX6582/51 , HX9372/10 , HX9383/62 , HX6211/46 , HX9352/10 , HX6211/47 , HX6211/48 , HX9392/05 , HX9332/10 , HX9352/30 , HX9143/02 , HX6732/76 , HX6253/83 , HX6732/77 , HX3211/30 , HX3211/12 , HX3211/17 , HX6638/95 , HX8911/35 , HX6214/50 , HX9188/11 , HX9112/12 , HX9372/04 , HX9172/14 , HX9172/15 , HX6362/02 , HX9382/07 , HX6321/02 , HX8912/36 , HX8912/02 , HX8911/99 , HX8911/30 , HX8918/10 , HX8911/02 , HX8981/02 , HX9382/74 , HX9182/32 , HX9332/30 , HX6972/75 , HX9182/34 , HX9142/32 , HX6632/21 , HX6211/18 , HX9112/13 , HX6212/19 , HX6211/07 , HX6762/20 , HX6772/20 , HX6392/02 , HX5911/10 , HX9382/68 , HX9381/05 , HX6581/50 , HX9141/23 , HX6632/20 , HX9342/50 , HX9342/03 , HX6972/31 , HX9181/25 , HX6962/73 , HX6921/31 , HX9181/26 , HX9382/54 , HX6631/96 , HX6681/07 , HX9172/11 , HX9112/16 , HX5611/01 , HX6211/28 , HX6921/04 , HX6254/81 , HX6631/30 , HX6631/24 , HX6631/04 , HX6631/02 , HX6315/71 , HX6991/10 , HX6552/77 , HX6721/98 , HX6732/36 , HX6212/05 , HX6731/34 , HX6342/07 , HX6921/30 , HX9362/68 , HX6382/07 , HX6211/30 , HX6252/71 , HX6252/70 , HX6212/17 , HX6211/99 , HX6211/98 , HX6211/96 , HX6211/95 , HX6211/94 , HX6211/93 , HX6712/03 , HX6211/04 , HX5612/08 , HX6512/02 , HX6311/07 , HX6341/07 , HX6381/07 , HX6721/99 , HX6731/33 , HX6511/34 , HX5671/99 , HX5641/99 , HX5661/99 , HX5620/20 , HX5630/50 , HX9352/05 , HX9352/04 , HX9110/02 , HX6921/02 , HX9170/10 , HX6731/02 , HX9141/10 , HX9181/04 , HX9181/10 , HX6932/10 , HX5610/04 , HX5610/26 , HX5610/34 , HX5610/02 , HX5910/81 , HX5610/01 , HX5610/30 , HX5610/03 , HX5631/50 , HX6512/55 , HX6733/90 , HX5910/71 , HX6972/10 , HX6711/02 , HX6732/02 , HX6511/50 , HX6911/02 , HX9382/05 , HX5853/71 , HX9332/12 , HX9332/03 , HX9332/05 , HX9332/04 , HX5351/46 , HX6311/02 , HX6511/02 , HX5350/02 , HX5752/02 , HX6732/33 , HX6711/55 , HX6932/55 , HX5352/55 , HX5351/55 , HX6992/10 , HX6992/03 , HX6712/75 , HX6712/83 , HX6780/02 , HX6733/80 , HX6782/12 , HX6952/71 , HX6932/75 , HX6952/70 , HX6733/70 , HX6311/55 , HX5753/71 , HX5752/71 , HX6711/12 , HX6311/33 , HX6582/50 , HX6581/12 , HX6581/02 , HX5581/02 , HX6982/10 , HX6902/02 , HX6942/10 , HX5251/33 , HX5351/30 , HX5302/33 , HX5352/46 , HX9332/10 . Click here to show more product numbers Click here to show less product numbers

    Frequently Asked Questions

    Other useful links

    Need help with your product?

    Looking for something else?

    Discover all Philips Support options

    Support Homepage
    Back to top

    Payment

    We accept the following payment methods:

    Visa - payment method (opens in a new window)
    PayPal - payment method (opens in a new window)
    Mastercard - payment method (opens in a new window)
    American Express - payment method (opens in a new window)
    Discover - payment method (opens in a new window)

    Quick links

    Online Store Support
    Terms and conditions
    Search order
    About Philips
    Contact us
    Best Online Shop 2024 award
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.